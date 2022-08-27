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Минобороны: Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в районе Малиновки

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в районе Малиновки
Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России поразили в районе населенного пункта Малиновка, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в субботу, 27 августа.

— ВКС России в районе населенного пункта Малиновка Донецкой народной республики сбит самолет Миг-29 Воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска уничтожили самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» в районе села Григоровка, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что подразделения Воздушно-десантных войск России пресекли попытку прорыва украинских военнослужащих на Николаевско-Криворожском направлении. Всего оказались убитыми более 20 украинских солдат. Кроме того, было уничтожено более пяти единиц техники.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие двух механизированных бригад ВСУ из-за больших потерь покинули свои позиции в Новомихайловке в ДНР и Дибровном в Харьковской области.

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