Фото: Минобороны РФ

Российская армия ликвидировала временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ около села Белогорка под Херсоном. Об этом в субботу, 6 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В результате авиационных ударов армия России уничтожила более 400 националистов.

— В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ, — цитирует сообщение российского оборонного ведомства РИА Новости.

До этого сообщалось, что российская армия ликвидировала свыше 80 наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, и 11 единиц техники с помощью удара по опорному пункту «Иностранного легиона» под Днепропетровском.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.