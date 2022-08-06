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Армия РФ уничтожила наемников «Иностранного легиона» в Днепропетровской области

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Армия РФ уничтожила наемников «Иностранного легиона» в Днепропетровской области
Фото: Минобороны РФ

Российская армия ликвидировала свыше 80 наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, и 11 единиц техники с помощью удара по опорному пункту «Иностранного легиона» под Днепропетровском. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, наемники и техника были уничтожены в населенном пункте Выводово в результате высокоточного удара ВКС России, передает РИА Новости.

До этого Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили до 350 украинских националистов формирования «Кракен» на территории харьковского техникума. Кроме националистов, российским войскам удалось уничтожить 11 единиц украинской военной техники.

Он также заявил, что боевики территориальной обороны расстреляли бойцов 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ во время их отступления в ДНР. По его словам, солдаты занимали позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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