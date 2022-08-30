Американские военные допустили обстрел ЗАЭС со стороны украинских сил

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Американские военные допускают, что украинские подразделения совершают обстрелы по окрестностям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил в понедельник, 29 августа, на регулярном брифинге для журналистов представитель военного командования Соединенных Штатов.

— Я не хочу сказать, что украинцы также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели, но в значительном числе случаев в ответ на огонь со стороны русских, которые стреляют из этих мест, — заявил американский военный чиновник, отвечая на вопрос агентства Sputnik.

До этого момента представители американских властей отказывались конкретизировать, кто, по их мнению, производит обстрелы АЭС в Запорожье. По словам спикера, представители вооруженных сил Украины осведомлены о вероятных последствиях боевых действий в районе ЗАЭС и стараются минимизировать риски, пишет РИА Новости.

Вашингтон обвиняет российские силы в милитаризации электростанции и обстрелах украинских войск с территории станции. Оптимальным вариантом устранения угрозы ядерной аварии власти США называют контролируемое отключение реакторов.

Накануне координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что самым безопасным решением проблемы ЗАЭС станет остановка реакторов станции.