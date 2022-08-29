В США призвали временно остановить реакторы Запорожской АЭС

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Самым безопасным решением проблемы Запорожской атомной электростанции станет остановка ее реакторов. Об этом в понедельник, 29 августа, заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

— Мы продолжаем считать, что контролируемая остановка реакторов Запорожской атомной станции будет самым безопасным и наименее рискованным решением, — цитирует его РИА Новости.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ уже сформирована и направляется на Запорожскую АЭС, она прибудет туда на следующей неделе. По его словам, отправка миссии агентства обусловлена необходимостью «защитить безопасность Украины и крупнейшего ядерного объекта Европы».

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что гипотетическое посещение Запорожской АЭС международными специалистами по атомной энергии не приведет к существенному изменению ситуации с обстрелами станции. Кроме того, Украина будет стараться не дать этому визиту состояться.