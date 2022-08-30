Располневшая Настя Каменских опровергла слухи о беременности

Фото: Youtube / Зе Интервьюер

В последнее время именитая украинская певица Анастасия Каменских вновь начала набирать вес. На фоне этого в социальных сетях и СМИ стали распространяться слухи о ее беременности.

Однако у артистки немного иной взгляд на свою фигуру. Матерью становиться она пока что не планирует, пишет портал StarHit.

— Я уже 10 лет как беременная. Если вправду забеременею, мне никто не поверит. Спасибо тем, кто желает мне стать мамой. Короче, я не беременна! — рассказала украинская артистка журналистам.

Не так давно Каменских вернулась на Украину без своего супруга Алексея Потапенко. Она рассказала поклонникам, что очень скучала по родине. Когда-то их с мужем музыкальный дуэт был популярен в России. Однако на ближайшие полвека им запрещено въезжать на территорию страны.

Всего же в перечне украинских артистов, которым запрещен въезд на территорию РФ, значится 31 артист. Помимо Каменских и Потапа в список попали телеведущие Дмитрий Комаров, Николай Серга и Андрей Бедняков, музыканты Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук и Андрей Данилко