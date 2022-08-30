Лобода рассказала о сложной жизни в Европе после России

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Именитая украинская певица Светлана Лобода в интервью журналистам рассказала, что переживает серьезную апатию после переезда из России в европейские страны.

В интервью Ноэ Сулаберидзе на YouTube знаменитость призналась, что ей пришлось распрощаться с привычным образом жизни звезды и теперь она пытается построить свой быт заново, погрузившись в домашнюю рутину. Поначалу Лободе такая новая жизнь даже нравилась, однако сейчас она приводит певицу в ужас, пишет портал StarHit.

— Я чувствовала, что я просто вяну, у меня нет энергии, вообще нет сил, и я превращаюсь в женщину, которая с утра до вечера на телефоне, плюс варит еду дома, убирает, пылесосит, чего я никогда в жизни не делала. Последние пять лет так точно, — призналась Светлана Лобода.

В середине июля Лобода прокомментировала слухи о якобы оплачиваемом романе с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Она опубликовала в личном блоге скриншоты из новостной ленты, высмеяв их содержание.

Продюсер Кирилл Чибисов заявил, что рок-музыкант Линдеманн получал денежное вознаграждение в размере 150 тысяч долларов (почти девять миллионов рублей) за каждую встречу с украинской певицей.