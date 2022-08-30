Глава Минвостокразвития предложил России пойти путем Сунь Цзы

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во вторник, 30 августа, заявил, что России на фоне санкций Запада стоит пойти путем древнекитайского философа Сунь Цзы.

Российский политик предупредил, что путь по канонам автора произведения «Искусство войны» будет последовательным и долгим, однако при этом успешным. По словам министра, эта кампания сохранится на несколько поколений вперед, где каждое передает пас другому, пишет РБК.

Чекунков указал, что у России для преодоления сложностей и выхода на высокие темпы экономического роста на данный момент есть все. По словам политика, разворот в сторону востока обязан происходить не только лишь за счет смены партнеров, а за счет смены парадигмы.

В начале июня Чекунков заметил, что «нервное поведение» японских властей объясняется тем, что Токио долгое время находится под сильным влиянием Соединенных Штатов. Поэтому Япония несамостоятельна в принятии решений, отметил он. Кроме того, по конституции она до сих пор не может владеть собственной армией, а на Окинаве размещена военная база США, которая занимает большую площадь острова.