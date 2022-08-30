Хрусталев заменит Маслякова в качестве ведущего «Голосящего КиВиНа»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ведущим музыкально-юмористического фестиваля «Голосящий КиВиН-2022» будет известный российский телеведущий Дмитрий Хрусталев, сообщает в понедельник, 29 августа, Первый канал.

В феврале в социальных сетях КВН появилось видео, в котором президент международного союза КВН Александр Масляков рассказал, что заболел COVID-19 и пропустит первые игры нового сезона. Представитель Александра Маслякова-младшего сообщал, что его отца у трибуны временно заменят Дмитрий Нагиев, Юлий Гусман, Валдис Пельш, Иван Ургант, Андрей Бурковский и Дмитрий Хрусталев.

— Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2022» 9 сентября в 21:45 на Первом канале. Ведущий – Дмитрий Хрусталев, — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Лучшие команды юмористического клуба будут разыгрывать награды музыкально-юмористического фестиваля «Голосящий КиВиН» на территории населенного пункта Светлогорск.

В начале августа появилась информация, что Хрусталев станет преемником Маслякова в качестве конферансье концертов КВН. Впервые он вышел на сцену в качестве ведущего 6 августа.