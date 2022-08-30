Мария Кожевникова рассказала о своей необъяснимой депрессии

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Несколько лет актриса и депутат Мария Кожевникова пребывала в депрессии, из которой до сих пор с трудом выбирается. Артистка не понимает, как так вышло, ведь у нее есть успешная карьера, любящий супруг и дети. Знаменитость прикладывает много усилий, чтобы выйти из этого состояния.

По словам звезды. раньше ей казалось, что депрессии не существует, а все это — «дурость, возникающая от безделья». Однако когда она столкнулась с таким состоянием сама, поняла, что это серьезный недуг.

— У меня все прекрасно — наверное, многие девочки мечтали бы оказаться на моем месте. И тут вдруг ты просыпаешься с утра, и тебе ничего не надо, ничего не хочется, нет ни цели, ни мечты, — рассказала Кожевникова.

Сейчас 37-летняя знаменитость призналась, что мало следит за политикой и предпочитает заниматься своим ментальным здоровьем, пишет StarHit. По ее словам, не закрываться в себе ей помогают трое сыновей — Василий, Максим и Иван.

В середине августа научные сотрудники Университета Восточной Финляндии рассказали, что биологические добавки, которые содержат в себе витамин D, способны помочь в вопросе снижения симптомов депрессии.