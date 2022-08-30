Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мария Кожевникова рассказала о своей необъяснимой депрессии

Егор Провоторов
Общество
Мария Кожевникова рассказала о своей необъяснимой депрессии
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Несколько лет актриса и депутат Мария Кожевникова пребывала в депрессии, из которой до сих пор с трудом выбирается. Артистка не понимает, как так вышло, ведь у нее есть успешная карьера, любящий супруг и дети. Знаменитость прикладывает много усилий, чтобы выйти из этого состояния.

По словам звезды. раньше ей казалось, что депрессии не существует, а все это — «дурость, возникающая от безделья». Однако когда она столкнулась с таким состоянием сама, поняла, что это серьезный недуг.

— У меня все прекрасно — наверное, многие девочки мечтали бы оказаться на моем месте. И тут вдруг ты просыпаешься с утра, и тебе ничего не надо, ничего не хочется, нет ни цели, ни мечты, — рассказала Кожевникова.

Сейчас 37-летняя знаменитость призналась, что мало следит за политикой и предпочитает заниматься своим ментальным здоровьем, пишет StarHit. По ее словам, не закрываться в себе ей помогают трое сыновей — Василий, Максим и Иван.

В середине августа научные сотрудники Университета Восточной Финляндии рассказали, что биологические добавки, которые содержат в себе витамин D, способны помочь в вопросе снижения симптомов депрессии.

Депрессия Знаменитости Мария Кожевникова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте