В Роспотребнадзоре рассказали, что дети стали чаще болеть коронавирусом

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Дети стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией, однако болезнь чаще всего протекает бессимптомно или как острая респриаторная вирусная инфекция (ОРВИ). При «омикроне» не возникает случаев мультивоспалительного синдрома, ранее встречавшиеся очень часто, заявил журналистам во вторник, 30 августа, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Чаще всего заболевание у детей протекает все же под маской ОРВИ. Специалист уточнил, что если в 2020-2021 годах на долю несовершеннолетних приходилось не больше 10-11 процентов от всех заразившихся COVID-19, то сейчас эта доля выросла и подходит к показателю в 20 процентов, таким образом дети стали чаще вовлекаться в эпидемиологический процесс.

При этом постковидный синдром встречается у детей с той же частотой, что и ранее, заметил Горелов. По словам представителя Роспотребнадзора, у около 30 процентов детей, перенесших ковид, один или два симптома остаются, а на первый план выходят жалобы на когнитивное нарушение, такие как слабость, рассеянность внимания, туман в голове и разбитость.