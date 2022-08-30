В Госдуме рассмотрят законопроект об увеличении маткапитала в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Группа депутатов парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» рассчитывает внести в Госдуму законопроект об увеличении материнского капитала на второго ребенка до 933 тысяч рублей, на третьего — 1,399 млн рублей, а также сделать программу бессрочной. Так политики намерены повлиять на низкие демографические показатели в стране.

В интервью газете «Известия» лидер партии Сергей Миронов рассказал, что России необходимо срочно разобраться с демографической проблемой, на которую указывает статистика. Также парламентарий подчеркнул, что предлагаемые меры позволят выправить ситуацию.

По информации журналистов, проект закона готовы поддержать в других фракциях и в профильном комитете Госдумы. Об этом рассказал первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев, представляющий партию КПРФ.

— Безусловно, мы поддержим такой законопроект. Стимулировать рождаемость необходимо. Но еще лучше повысить уровень благополучия всех россиян, — заметил Арефьев.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату частных детских садов.