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Сестры Зайцевы назвали характерную особенность москвичей

Анастасия Колоскова
Общество
Сестры Зайцевы назвали характерную особенность москвичей
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Главным отличием москвичей от жителей других регионов является постоянная занятость и состояние спешки. Таким мнением поделились певицы Елена и Татьяна Зайцевы, которые сами родом из Воронежа, но давно живут в столице, в интервью «Москвич Mag».

—Жители Москвы — это люди, которые всегда куда-то спешат, у которых никогда нет времени, настолько они заняты хорошим делом (естественно), — отметили сестры.

Артистки отметили, что москвичи живут в подобном режиме на протяжении многих лет.

По их мнению, люди, проживающие в других городах, более приветливы и спокойны. Им не составит труда найти время на разговор или что-то объяснить, передает KP.ru.

До этого возможную причину нелюбви к Москве назвала народная артистка России Вера Алентова. Актриса считает, что в случае жителей мегаполиса невозможно ухватиться за конкретный признак: здесь москвич один, а тут — совершенно другой.

Алентова назвала москвичей «особой нацией». Она отметила, что жила в разных местах и ​​выяснила: в каждой точке зрения на карте есть особенности.

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