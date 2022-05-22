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Вера Алентова объяснила, почему не любят москвичей

Юлия Курганова
Общество
Вера Алентова объяснила, почему не любят москвичей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Возможную причину нелюбви к жителям Москвы назвала народная артистка России Вера Алентова.

Актриса считает, что жителей мегаполиса не любят за то, что невозможно ухватиться за конкретный признак: здесь москвич один, а тут — совершенно другой.

— Москвич действительно всякий, — сказала она.

Алентова назвала москвичей «особой нацией». Она отметила, что жила в разных местах и поняла: у каждой точки на карте есть свои особенности.

— А москвичи — это люди со всего света. Нельзя сказать, что они чем-то отличаются. Они вобрали в себя все хорошее и все плохое, вычленить что-то сугубо московское не получится, — заявила звезда.

Актриса добавила, что со времени съемок знаменитого фильма «Москва слезам не верит», где она исполнила главную роль, прошло почти полвека, и за это время жители столицы сильно изменились.

— Как и все человечество, они стали меньше читать и заниматься детьми и больше сидеть в сетях, — высказала артистка свое мнение порталу «Москвич Mag».

Знаменитость добавила, что единственное отличие москвичей от обитателей других городов — торопливость.

Стилист, модный эксперт, парикмахер и телеведущий Владислав Лисовец рассказал о стиле жителей Москвы. Он описал его одним словом — «лощеность».

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