Вера Алентова объяснила, почему не любят москвичей
Возможную причину нелюбви к жителям Москвы назвала народная артистка России Вера Алентова.
Актриса считает, что жителей мегаполиса не любят за то, что невозможно ухватиться за конкретный признак: здесь москвич один, а тут — совершенно другой.
— Москвич действительно всякий, — сказала она.
Алентова назвала москвичей «особой нацией». Она отметила, что жила в разных местах и поняла: у каждой точки на карте есть свои особенности.
— А москвичи — это люди со всего света. Нельзя сказать, что они чем-то отличаются. Они вобрали в себя все хорошее и все плохое, вычленить что-то сугубо московское не получится, — заявила звезда.
Актриса добавила, что со времени съемок знаменитого фильма «Москва слезам не верит», где она исполнила главную роль, прошло почти полвека, и за это время жители столицы сильно изменились.
— Как и все человечество, они стали меньше читать и заниматься детьми и больше сидеть в сетях, — высказала артистка свое мнение порталу «Москвич Mag».
Знаменитость добавила, что единственное отличие москвичей от обитателей других городов — торопливость.
Стилист, модный эксперт, парикмахер и телеведущий Владислав Лисовец рассказал о стиле жителей Москвы. Он описал его одним словом — «лощеность».