Владислав Лисовец описал стиль москвичей одним словом

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Стилист, модный эксперт, парикмахер и телеведущий Владислав Лисовец рассказал о стиле жителей Москвы. Он описал его одним словом — «лощеность».

— У нас все прилизанные, причесанные, накрахмаленные. Даже те, у кого небольшой финансовый достаток, все равно пытаются быть слишком ухоженными и отглаженными, как будто только что из магазина вышли, — заявил он в интервью «Мосленте».

Специалист отметил, что ему вкус москвичей кажется слишком «рафинированным». По словам Лисовца, в погоде за идеальным внешним видом жители мегаполиса начинают выглядеть безжизненно. Он добавил, что в этом плане город напоминает ему Милан.

— Все вычурно и доведено до совершенства. Если на тебе свитер, то он выглядит, как будто только что снят с витрины; если джинсы, то только что отглаженные; если белые кроссовки, то только что из коробки, — сказал стилист.

Редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер рассказала, какие сочетания цветов помогут создать дорогой образ. По словам стилиста, бежевые вещи всегда смотрятся удачно, а в сочетании с темно-синими будут выглядеть более благородно.