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Дом приюта Мазурина в Москве признали памятником архитектуры

Георгий Соланович
Город
Дом приюта Мазурина в Москве признали памятником архитектуры
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Большая Пироговская улица, 13с1 Карта всех событий

Зданию приюта имени Мазурина на Большой Пироговской улице в Москве присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 30 августа.

— Дом приюта имени Николая Сергеевича Мазурина на Большой Пироговской улице отличается оригинальным авторским решением и проработкой деталей. Здание построено в конце ХIХ века в неогреческом стиле. Фасады украшены разнообразными декоративными элементами, в том числе полуколоннами и лепниной, — отметил глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

В пресс-службе подчеркнули, что теперь особняк нельзя снести, а его владельцы и арендаторы не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с властями столицы.

Проект дома был разработан в 1891–1892 годах архитектором Илларионом Ивановым-Шицем. В 1895 году приют принял первых воспитанников. После Октябрьской революции 1917 года здание было приспособлено под школу, а в 1950-е годы его передали для размещения посольства Вьетнама, которое располагается в особняке и в настоящее время. В 2013 году здание отреставрировали, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 августа царский павильон Николаевской железной дороги признали объектом культурного наследия регионального значения.

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