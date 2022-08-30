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Более 50 соцобъектов в Москве получили адреса с начала года

Георгий Соланович
Город
Более 50 соцобъектов в Москве получили адреса с начала года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С начала 2022 года 54 объектам социальной инфраструктуры Москвы присвоили адреса. Об этом сообщил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман во вторник, 30 августа.

— В столице ежегодно появляются десятки объектов, имеющих важное значение для жителей, — учебные заведения, поликлиники, спортивные сооружения, храмы и церкви. С начала года департамент городского имущества присвоил адреса 54 таким зданиям в 33 районах Москвы. Наибольшая часть учреждений находится в ТиНАО — преимущественно школы и детские сады, — заявил Гаман.

Так, с начала года собственные адреса получили 16 больниц и поликлиник, 13 школ, 10 детских садов, 10 храмов и церквей, три спортивных объекта, библиотека и кинотеатр.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что помимо ТиНАО лидерами по количеству объектов, получивших адреса, стали Центральный и Южный административные округа столицы — там зарегистрировали пять и семь зданий соответственно.

Генеральный директор городского бюро технической инвентаризации Александр Кинев пояснил, что здание проходит процесс регистрации либо в момент получения разрешения на строительство, либо перед вводом в эксплуатацию.

16 августа департамент городского имущества присвоил адрес новой детской больнице, которая войдет в состав Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

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