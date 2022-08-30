Почти 10 миллионов пассажиров воспользовались городскими ночными маршрутами в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

За девять лет работы ночных маршрутов ими воспользовались около 10 миллионов пассажиров. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Сегодня в Москве уже 16 ночных маршрутов, за девять лет ими воспользовались почти 10 миллионов пассажиров, около 850 тысяч — в этом году, — рассказал он.

Заммэра напомнил, что первые ночные маршруты заработали 30 августа 2013 года. Они соединили разные части столицы, пролегая недалеко от станций метро. Благодаря этим маршрутам пассажиры могут удобно и выгодно добраться до дома, аэропорта или вокзала в темное время суток, отметил он.

По словам Ликсутова, в настоящее время в городе действует 16 ночных маршрутов, в том числе три круглосуточных.

По двум из них пассажиров перевозят электробусы. Маршруты проходят через 70 районов города, ими каждую ночь пользуются порядка четырех тысяч человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Молжаниновском районе столицы стартовали работы по созданию инфраструктуры нового автобусного маршрута. Он необходим, чтобы жители могли добраться до строящейся поликлиники на Синявинской улице. Транспорт будет ходить от деревень Бурцево и Мелькисарово до медицинского учреждения.