Москва возглавила рейтинг крупнейших мегаполисов G20 с самым низким уровнем безработицы

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Российская столица возглавила рейтинг крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы, оставив позади Лондон, Париж, Берлин, Токио, Шанхай и другие мировые мегаполисы. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Рейтинг составил Аналитический центр столицы для сопоставления уровня безработицы в различных странах и городах с использованием методики Международной организации труда (МОТ). В список вошли Москва и еще 20 городов из стран G20, сравнимых с ней по численности населения, размеру и структуре экономики.

— В январе–июне 2022 года безработица в Москве, рассчитанная по методике МОТ, составила 2,2 процента. Показатель вернулся к уровням первой половины 2020 года, что свидетельствует о восстановлении столичной экономики после пандемии и ее высокой устойчивости к кризису, вызванному санкциями, — пояснила Багреева.

За Москвой в пятерке лидеров следуют Токио, в котором безработица по МОТ в первой половине этого года составила 2,8 процента, Сидней — 3,2 процента, Нью-Йорк — 4,4 процента, Эр-Рияд — 4,5 процента, Лондон — 4,6 процента.

Как отмечается, наиболее высокий показатель безработицы зарегистрирован в Бразилии — выше 10 процентов. Почти все мегаполисы «Большой двадцатки» в 2021 году и в первой половине 2022-го показывали последовательное восстановление рынка труда после пиков безработицы времен пандемии коронавируса. В отдельных городах безработица снизилась почти вдвое.

— Стабилизация ситуации на рынке труда Москвы — результат системной работы городских властей по развитию предпринимательства и инвестиций, эффективных мер поддержки экономики. В столице реализуется более 80 региональных антикризисных решений, ряд из которых направлены на борьбу с безработицей, — отметила министр.

В частности, в столице запущена программа поддержки потерявших работу горожан и тех, кто находится под риском увольнения. С учетом субсидий из федерального бюджета на нее выделено почти 3,4 миллиарда рублей, резюмировала Багреева.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 августа провел заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, в мероприятии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.