Три трамвайных маршрута задерживаются в Соболевском проезде из-за ДТП

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Россия, Москва, Соболевский проезд Карта всех событий

Трамваи № 23, 27 и 30 задерживаются из-за ДТП в Соболевском проезде. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 30 августа.

— В Соболевском проезде (в районе остановки «3-й Михалковский переулок») из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 23, 27 и 30. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

25 августа сообщалось, что трамваи № 37 не будут курсировать после 22:00 в районе Новогиреево с 26 по 28 августа. Изменения будут действовать на период ремонта трамвайных путей около станции метро «Шоссе Энтузиастов».

Чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, работы выполняются в ночные расширенные окна. Вместо трамвайного маршрута № 37 местные жители смогут воспользоваться маршрутами № 36 и 43.