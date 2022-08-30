Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 30 августа

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Основные затруднения движения транспорта в Москве вечером 30 августа ожидаются в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом — так вы точно сэкономите время, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Фото: Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

До этого сообщалось, что схема движения транспорта изменится на участке Киевского шоссе в ТиНАО с 29 августа в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей.

Уточняется, что с 01:30 до 05:30 с 29 по 31 августа для работ будет частично занята одна полоса на участке съезда с Центральной улицы на 29-й километр Киевского шоссе, а с 12 по 14 сентября — на участке Киевского шоссе в районе съезда в деревню Мешково.

С 30 сентября по 2 октября выделенная полоса общественного транспорта будет перекрыта в районе 28-го километра Киевского шоссе в сторону движения в область. А с 15 по 17 октября — в районе съезда на улицу Академика Чумакова при движении в центр. Эти ограничения также будут действовать в ночное время.