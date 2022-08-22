Завершилось переустройство трамвайных путей около метро «Сокольники»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Русаковская улица Карта всех событий

Переустройство трамвайных путей около станции метро «Сокольники» завершилось в эти выходные. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Теперь восстановили прямой проезд, без поворотов. Уложили тут новые пути с экологичными композитными шпалами и обновили контактную сеть. Теперь трамваи поедут быстрее, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Уточняется, что во время строительства БКЛ движение трамваев по Русаковской улице не прекращалось, они следовали в объезд стройплощадки. В настоящее время идет проработка строительства двух новых приподнятых платформ, чтобы сделать трамвайную остановку максимально близкой к метро.

18 августа сообщалось, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили ко второму и третьему этапам благоустройства возле станции БКЛ метро «Аминьевская» в ЗАО.

В зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, а также обустроены проходы.