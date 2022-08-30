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Владимир Ефимов: Инвестор создаст две тысячи рабочих мест в Кузьминках

Елена Самойлова
Город
Владимир Ефимов: Инвестор создаст две тысячи рабочих мест в Кузьминках
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, Зеленодольская улица Карта всех событий

В районе Кузьминки инвестор построит многофункциональный торговый центр, в результате чего появятся две тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Торговый комплекс на две тысячи рабочих мест появится за пределами ТТК в рамках столичной программы стимулирования создания мест приложения труда. Строительство здания площадью 53,6 тысячи квадратных метров на Зеленодольской улице в Кузьминках планируется завершить до конца 2023 года, — рассказал он.

Проект объединит в себе несколько функций: социальную, рекреационную и развлекательную. Там появятся точки розничной торговли и общественного питания. Площадь объекта с учетом подземного паркинга составит 68,7 тысячи квадратных метров.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, отличительной особенностью в части архитектурно-конструктивных решений комплекса станут объемные входные группы, пространственные стеклянные купола атриумов, сочетание витражей и перфорированных металлических фасадных панелей.

— На данный момент инвестор подготовил проектную документацию, получил разрешение на строительство объекта и заключил договор с генеральным подрядчиком. Ведется подготовка рабочей документации, начаты строительно-монтажные работы, — заявил Овчинский.

До этого Ефимов сообщил, что появлению еще двух тысяч рабочих мест в Москве поспособствуетсоздание трех новых производств.

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