МИД РФ ответил на слова вице-премьера Сербии о «злоупотреблении» отношениями

Фото: МИД РФ

Россия не преследует цели злоупотребить дружественными отношениями с Сербией, а высказывания официальных лиц не дают повода упрекать страну в обратном. Об этом во вторник, 30 августа, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

— Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках «злоупотребить» традиционно дружественными, честными отношениями Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании, — отметили в дипломатическом ведомстве.

В сообщении предполагается, что сербский вице-премьер, сделавший подобное заявление, «плохо ориентируется в реалиях», передает РИА Новости.

До этого вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что глава российского МИД Сергей Лавров «злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций в отношении России» и якобы представляет его как поддержку Сербией специальной военной операции на Украине, что на самом деле не соответствует действительности.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что местные власти на данный момент занимаются поиском альтернативы российским энергоносителям.