«Мы не привередливы»: Вучич сообщил о поиске альтернативы российской нефти

Фото: МИД РФ

Сербские власти на данный момент занимаются поиском альтернативы российских энергоносителей. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил президент страны Александр Вучич.

— Мы будем брать иракскую (нефть — прим. «ВМ»). Также я попытаюсь договориться с Венесуэлой. Мы бы брали где угодно. Мы не привередливы, — отметил он.

По словам главы государства, Сербия планирует начать импорт нефти из Азербайджана в 2023 году, а также закупать примерно два миллиона тонн угля в Китае и Индонезии. ТЭЦ, работающие на нем, производят примерно 70 процентов электроэнергии в стране.

Вучич также добавил, что запасов газовых хранилищ хватит не менее чем на два месяца, передает РИА Новости.

25 августа чешский министр юстиции Павел Блажек высказал мнение, что повышение цен на энергию может привести к революции в Европейском союзе. Он отметил, что таких ситуаций в Чехии не было с 1989 года.

До этого Bloomberg сообщил, что Германию ждет сильное понижение промышленных показателей и волнения в обществе из-за роста цен на энергоносители на фоне сокращения поставок газа из России. Цены на топливо в ФРГ за два месяца выросли более чем в два раза на фоне сокращения поставок из РФ.