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Более 300 тысяч человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва»

Георгий Соланович
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Более 300 тысяч человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 300 тысяч человек прошли экспресс-тестирование на уровень сахара в крови в павильонах «Здоровая Москва», 50 тысячам после этого назначили дополнительные обследования и консультации врача. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 30 августа.

— По итогам обследований и экспресс-тестирования в этом сезоне мы видим, что 250 тысяч москвичей не имеют отклонений уровня сахара в крови. Это 77 процентов, или в среднем три из четырех посетителей павильонов. Регулярные проверки организма помогают своевременно выявить повышение сахара в крови. Важно, что пациенты не остаются один на один с результатами своих анализов — им назначаются дополнительные обследования и консультации врача, — сообщила глава центра медицинской профилактики депздрава столицы Татьяна Елагина.

В рамках бесплатной диагностической проверки в павильоне «Здоровая Москва» можно пройти экспресс-диагностику на уровень сахара в крови и другие исследования без предварительной записи. Программа включает в себя более 11 процедур, в том числе и для граждан, переболевших коронавирусной инфекцией.

Для прохождения диспансеризации необходимо заполнить анкету. В департаменте информационных технологий города отметили, что это можно сделать заранее в онлайн-режиме в электронной медкарте, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках госпроекта этим летом проводится первый бесплатный марафон здорового образа жизни «100 дней здоровья». За два месяца в нем приняли участие около шести тысяч москвичей, а 58 победителей еженедельных конкурсов уже получили призы, сообщили 5 августа в Департаменте здравоохранения Москвы.

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