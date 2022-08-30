Сергунина: Для московских предпринимателей организуют дополнительные бизнес-миссии в дружественные страны

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Столичные предприниматели могут принять участие в 13 бизнес-миссиях, которые ориентированы на деловых партнеров из дружественных стран. Об этом во вторник, 30 августа, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

— Бизнес-миссии помогают экспортерам выйти на новые рынки и закрепиться на них. Изначально в 2022 году планировалось провести пять таких мероприятий. Но, учитывая высокий интерес московских предпринимателей к этому формату и востребованность их продукции в дружественных государствах, мы приняли решение расширить программу, — рассказала она.

Так, около 300 компаний смогут представить свои товары и услуги потенциальным покупателям из стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ.

Прием заявок на анонсированные ранее переговоры в рамках выставки индустрии красоты и здоровья Interstyle в Белоруссии продлится до 12 сентября, а на деловую поездку в Египет — до 16.

Кроме того, выездные встречи планируется провести в Китае, Индии, Турции, Саудовской Аравии, Иране, Вьетнаме, Нигерии и Бахрейне, а в рамках реверсных бизнес-миссий в Москву приедут заинтересованные импортеры из государств Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ.

Принять участие могут предприятия из таких сфер, как информационные технологии, электроника, строительство, медицина, пищевая промышленность и косметика.

26 августа стартовала регистрация для участия московских промышленных компаний в международной бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты. Бизнес-миссия пройдет с 21 по 24 ноября, а заявку можно подать до 15 сентября.