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Машина загорелась на 77-м километре МКАД

Георгий Соланович
Происшествия
Машина загорелась на 77-м километре МКАД
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 77-й километр Карта всех событий

Автомобиль загорелся на 77-м километре МКАД, информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 30 августа.

— На внешней стороне 77-го км МКАД (в районе СВХ) загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Машина загорелась на 77-м километре МКАД Фото: Телеграмм-канал Дептранс. Оперативно

Уточняется, что движение транспорта на данном участке затруднено.

29 августа сообщалось, что на Московской кольцевой автодороге загорелся грузовик. Пожар произошел на внешней стороне 17-го километра МКАД, у развязки с улицей Капотня. На месте происшествия работали оперативные службы города.

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