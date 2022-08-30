Санитарную обработку транспорта проведут в столице ко Дню города

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Перед Днем города специалисты проведут генеральную санитарную обработку столичного транспорта. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Заканчивается лето, и по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы готовим городской транспорт и инфраструктуру к новому сезону. Будет проведена генеральная уборка подвижного состава, станций, остановок, парковок, дорожных знаков и светофоров, — рассказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

Он отметил, что также специалисты проверят системы безопасности и техническое оборудование.

В департаменте уточнили, что в метро и пересадочных узлах МЦК вымоют 780 тысяч квадратных метров облицовки в вестибюлях и на станциях, более 220 тысяч квадратных метров остекления фасадов и очистят 250 тысяч квадратных метров территории.

Кроме того, специалисты помоют электробусы и автобусы, а их салоны обработают специальными дезинфицирующими средствами. Также 85 рабочих бригад проведут санитарную обработку остановок, приведут в порядок больше 50 тысяч светофоров, 30 экипажей Дорожного патруля, три экипажа велопатруля и более 150 парковок со шлагбаумом, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».