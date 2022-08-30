Психолог рассказала, нужно ли родителям помогать детям с домашними заданиями

Фото: Вечерняя Москва

Психолог, основатель студии личностного роста Марина Майорова рассказала, стоит ли родителям помогать детям с выполнением домашних заданий.

Эксперт пояснила, что основная задача осознанного родителя — не только дать ребенку жизнь, но и помочь ему вырасти, сформировать набор стратегий поведения и мышления, которые помогут ему выжить и повзрослеть. Этот путь начинается уже в 7-8 лет. Он совпадает с началом обучения в школе, пояснила психолог, основатель студии личностного роста Марина Майорова.

По ее словам, помощь в выполнении домашнего задания — это не только содействие в усвоении информации, это еще и формирование системы поведения, которая впоследствии даст свои плоды в виде самоорганизованности.

Чем лучше ребенок справляется с заданиями сам, тем меньше должно быть вмешательства родителя. В начальной школе родителям стоит хотя бы первое время находится с ребенком при выполнении заданий. Тогда он не бросит выполнение задания, если возникнут сложности. При таком подходе у ребенка формируется усидчивость и понимание в заинтересованности со стороны родителей, передает МИР 24.

День знаний — важное событие и для родителей, и для детей. В пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 24 августа, рассказали, как подготовить ребенка к первому классу.