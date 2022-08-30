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Скорая помощь перевернулась в результате ДТП на востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Скорая помощь перевернулась в результате ДТП на востоке столицы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Салтыковская улица Карта всех событий

Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 30 августа.

По информации ведомства, авария произошла на пересечении Косинского шоссе и Сатлыковской улицы. В нем поучаствовали три автомобиля: карета скорой помощи и две легковые машины.

В результате ДТП никто не пострадал. По факту столкновения проводится административное расследование, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Другое ДТП произошло в ночь с 28 на 29 августа. Легковой автомобиль врезался в фонарный столб, три человека погибло. Момент аварии попал на видео.

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