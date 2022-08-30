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Андрей Бочкарев: 27 этажей башни Национального космического центра выполнены в монолите

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: 27 этажей башни Национального космического центра выполнены в монолите
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Монолитные работы проводятся на 28-м этаже высотной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ). Об этом во вторник, 30 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В монолите выполнены 27 этажей 47-этажной башни НКЦ. Работы ведутся на уровне 28-го этажа: осуществляется устройство вертикальных конструкций — колонн первой захватки, а также ведется подготовка к устройству междуэтажных перекрытий, — рассказал он.

Бочкарев уточнил, что монолитные работы в комплексе зданий готовы на 88 процентов. Он отметил, что строительство центра ведется активными темпами. В работах принимают участие 1410 человек.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в общей сложности на объектах НКЦ уложили 158 тысяч кубических метров бетона.

— Устройство монолитных конструкций в трехэтажном здании конгрессно-делового центра завершены в полном объеме, в сентябре планируем приступить к устройству кровли, — сообщил он, подчеркнув, что бетонные работы завершены на будущей подземной парковке на 75 машиномест.

Глава холдинга пояснил, что конгресс-центр расположится на площади 18 тысяч квадратных метров, а паркинг — 3,6 тысячи квадратных метров.

До этого Бочкарев заявил, что специалисты приступили к строительству станции Троицкой линии метро Москвы «ЗИЛ».

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