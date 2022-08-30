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Андрей Бочкарев заявил о начале строительства станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро

Георгий Соланович
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Андрей Бочкарев заявил о начале строительства станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Лисицкого Карта всех событий

Специалисты приступили к строительству станции Троицкой линии метро Москвы «ЗИЛ». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 30 августа.

— Станция строится неподалеку от улицы Лисицкого на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» в Даниловском районе столицы. На данном этапе ведутся работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства и подготовительные работы основного периода, — заявил Бочкарев.

По его словам, со станции «ЗИЛ» в будущем можно будет пересесть на одноименную платформу Московского центрального кольца (МЦК) и на Бирюлевскую линию.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что в данный момент в строительстве станции задействованы 350 человек. Уже начаты работы по разработке грунта котлована.

До этого Бочкарев заявил, что тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Александра» начал прокладку правого перегонного тоннеля между будущими станциями Троицкой линии метро Москвы «ЗИЛ» и «Крымская».

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