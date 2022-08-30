Андрей Бочкарев: Прокладка тоннеля началась между станциями «ЗИЛ» и «Крымская» Троицкой линии метро

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Александра» начал прокладку правого перегонного тоннеля между будущими станциями Троицкой линии метро Москвы «ЗИЛ» и «Крымская». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 30 августа.

— Шестиметровому ТПМК «Александра» предстоит преодолеть порядка 1,7 километра в почвах из водонасыщенных песков средней крупности, мягкопластичных суглинков и твердых глин, — заявил Бочкарев.

По его словам, туннель между станциями станет пятым на центральном участке Троицкой линии. Здесь уже работают четыре ТПМК: они соединяют станции «Вавиловская» и «Академическая», а также «Вавиловскую» и «Новаторскую».

Заммэра также добавил, что путь ТПМК пролегает под руслом Москвы-реки, тоннелями Серпуховско-Тимирязевской линии метро, железнодорожными путями Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) и соединительной веткой с Московским центральным кольцом (МЦК), передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бочкарев сообщил, что к началу 2025 года в столице планируется завершить строительство 27 станций метро. Сейчас работы проводятся на Троицкой, Рублево-Архангельской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линиях метров.