Награды погибших в Эстонии красноармейцев передадут родственникам в Музее Победы

Фото: Музей Победы

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В Музее Победы 30 августа пройдет передача наград бойцов Красной Армии, погибших во время освобождения Эстонии от фашистских захватчиков, их родственникам. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

— В ходе поисковых работ в Эстонской Республике были найдены орден «Красная звезда», а также медали «За Отвагу» и «За оборону Ленинграда». По полученной информации из Центрального архива Министерства обороны удалось выяснить, что награды принадлежали двум бойцам Красной Армии, рядовому Федору Семайкину и капитану Ивану Артемьеву, которые погибли при освобождении Эстонии, — заявили организаторы мероприятия.

Торжественная церемония пройдет в главном военно-историческом комплексе страны. В мероприятии примут участие почетный караул, ветераны Великой Отечественной войны, а также ветеранские, общественные и молодежные организации.

Начало запланировано в 11:00 в зале Памяти и Скорби.

До этого сообщалось, что Музей Победы с июня по август этого года посетили 144,5 тысячи человек, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года — 74,5 тысячи человек.