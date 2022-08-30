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Летняя посещаемость Музея Победы выросла вдвое

Георгий Соланович
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Летняя посещаемость Музея Победы выросла вдвое
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
площадь победы 3 Карта всех событий

Музей Победы с июнь по август этого года посетили 144,5 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года — 74,5 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

— Мы четко ощущаем тренд последнего времени — рост популярности патриотической тематики. Если до этого темы войны и сохранения памяти воспринимались исключительно как часть истории, пусть и очень важная, то сегодня все это приобрело актуальное, «живое» звучание. Все, что связано с Великой Победой, затрагивает людей гораздо глубже, растет потребность в патриотике, — заявил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В пресс-службе учреждения добавили, что в этом году выросло и количество экскурсий. Так, летом 2022 года музей провел 30 тысяч экскурсий, а 2021 — около 19 тысяч.

З сентября, в День окончания Второй мировой войны, Музей Победы традиционно станет центральной площадкой «Диктанта Победы». Участникам нужно ответить на 25 вопросов теста по истории Второй мировой. Присоединиться к акции на площадке «Диктанта Победы» может любой желающий независимо от возраста.

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