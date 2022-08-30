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Кладмена задержали на востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Кладмена задержали на востоке столицы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

Подозреваемого в покушении на продажу наркотиков задержали на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 30 августа.

По его словам, злоумышленника задержали в подъезде одного из домов на Щелковском шоссе. При 24-летнем мужчине сотрудники правоохранительных органов обнаружили 82 свертка с запрещенными веществами, общая масса которых составила 160 грамм.

Видео: пресс-служба ресс-служба УВД по ВАО Москвы

Как стало известно полицейским, задержанный планировал наркотики продать.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Двух других наркодиллеров задержали в ТиНАО 29 августа. При них обнаружили 120 грамм наркотиков.

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