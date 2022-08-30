Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты рассказали, как могут измениться цены на кофе

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, как могут измениться цены на кофе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ценам на кофе в России предсказали рост почти на 30 процентов. Агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова не согласилась с таким прогнозом.

Она пояснила, что Россия находится в таком сегменте, что стоимость кофе в стране вряд ли будет зависеть от мировых цен.

Эксперт отметила, что в последнее время в нашу страну стало поступать много азиатского зернового кофе. Она также обратила внимание на то, что в Бразилии заморозки ударили уже после того, как зерна сформировались. Кроме того, скачки урожайности легко нивелируются старыми запасами, передает «360».

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в свою очередь добавил, что поставки кофе уже начали восстанавливаться. По его словам, компании успешно перестраивают логистические цепочки и выстраивают их через Средиземное и Черное моря, а также через Иран и Дальний Восток, поэтому цены на продукт не должны значительно измениться, передает НСН.

На отечественном рынке чая ситуация обстоит по-другому. Известные бренды импортного напитка ушли с рынка. «Вечерняя Москва» выяснила, кто же остался у нашего самовара и какие марки могут занять освободившуюся нишу.

Цены Кофе Бразилия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте