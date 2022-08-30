Эксперты рассказали, как могут измениться цены на кофе

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Ценам на кофе в России предсказали рост почти на 30 процентов. Агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова не согласилась с таким прогнозом.

Она пояснила, что Россия находится в таком сегменте, что стоимость кофе в стране вряд ли будет зависеть от мировых цен.

Эксперт отметила, что в последнее время в нашу страну стало поступать много азиатского зернового кофе. Она также обратила внимание на то, что в Бразилии заморозки ударили уже после того, как зерна сформировались. Кроме того, скачки урожайности легко нивелируются старыми запасами, передает «360».

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в свою очередь добавил, что поставки кофе уже начали восстанавливаться. По его словам, компании успешно перестраивают логистические цепочки и выстраивают их через Средиземное и Черное моря, а также через Иран и Дальний Восток, поэтому цены на продукт не должны значительно измениться, передает НСН.

На отечественном рынке чая ситуация обстоит по-другому. Известные бренды импортного напитка ушли с рынка. «Вечерняя Москва» выяснила, кто же остался у нашего самовара и какие марки могут занять освободившуюся нишу.