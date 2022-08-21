Кто может заместить ушедшие из России бренды чая

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Известные бренды импортного чая ушли с российского рынка. «Вечерняя Москва» выяснила, кто же остался у нашего самовара и какие марки могут занять освободившуюся нишу.

Чайные марки Lipton, Brooke Bond и Saito скоро исчезнут с московских прилавков — фирма-производитель под давлением санкций решила прекратить свой бизнес в России. Торговые сети распродают остатки. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. А уж освободившаяся на рынке ниша — тем более.

Говорить о массовом исходе импортных марок чая не приходится. По словам генерального директора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, на данный момент речь идет о прекращении работы только одной зарубежной компании.

— Отмечу, что в компанию Ekaterra, которая базируется в Соединенном Королевстве, входят всего три марки чая. Доля этих брендов на отечественном рынке составляет примерно 7 процентов. Более того, около 5 процентов приходится на Lipton, который мы чаще, чем Brooke Bond и уж тем более Saito, видим на длинных прилавках отечественных магазинов. Таким образом, уход этой компании окажется заметным только для фанатов перечисленных чайных марок. А для всех остальных — нет, поскольку у британцев не было превалирующего положения на нашем рынке, — поясняет Чантурия. — На самом деле лидерами на отечественном чайном рынке считаются компании, которые имеют российский капитал. Если быть точнее, то 94 процента импортной продукции фасуется на наших фабриках.

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Речь идет только о переработке привезенного из-за границы сырья. В России почти нет подходящих для чайных посадок климатических зон (тропики и субтропики). Есть плантации в Краснодарском крае и Адыгее, но обеспечить продукцией всю страну они не могут.

—Да, у нас практически стопроцентная зависимость от импортного чая. Однако для нас это не страшно. Ведь сейчас наши основные поставщики — это Индия, Китай, Кения, Шри-Ланка, Индонезия. Эти государства считаются дружественными для нашей страны, поэтому никаких геополитических рисков по поставкам сырья на данный момент нет, — говорит гендиректор «Росчайкофе».

Однако, как отмечает Рамаз Чантурия, пока остаются некоторые проблемы с логистикой. Международные перевозчики начали накладывать ограничения на поставки продукции в России, что привело к изменениям маршрутов и сроков доставки сырья.

— Например, раньше мы получали сырье через европейские порты на контейнеровозах, которые затем прибывали в порты Санкт-Петербурга и Калининграда, — рассказывает эксперт. — Сейчас мы поставляем товар, используя новый маршрут из Юго-Восточной Азии через Дальний Восток железнодорожным транспортом. Более того, сейчас наращивает свою работу транспортный коридор через Иран, у которого есть порты, имеющие непосредственный выход и в Индийский океан, и в Каспийское море, по которому продукцию доставляют в Астрахань. Заметно, что вопрос логистики сейчас решается достаточно активно.

Не остается без внимания и наращивание внутренних источников сырья, которое можно экспортировать в дружественные страны. В частности, сейчас отечественные производители выращивают иван-чай (кипрей узколистный).

— Это, разумеется, не классический чай. Однако в засушенном виде его можно использовать в чайном напитке, то есть в составе других трав, — уточнил Рамаз Чантурия. — Объем экспорта данной продукции составляет примерно 140–150 тысяч тонн. И он постоянно увеличивается. Наши покупатели — страны СНГ, Восточная Европа и Ближний Восток.

А не так давно на рынке появился прессованный травяной чай — разработка студентов Московского государственного университета пищевых производств. В числе авторов новинки — будущий аспирант МГУПП Семен Бойков.

Семен Бойков, участник студенческой команды Московского государственного университета пищевых производств, которая вывела на столичный рынок новинку — прессованый травяной чай / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

— Мы решили использовать новые технологии изготовления российской чайной продукции для массового потребления в современных условиях. Именно поэтому начали разрабатывать прессованный чай в виде кирпичиков. В отличие от рассыпного, листья нашей продукции не ломаются при транспортировке и дольше остаются свежими. Более того, этот чай легко дозировать и хранить дома, — говорит он.

По словам Бойкова, в составе используются ферментированные травы, которые делают отечественный напиток ароматным и максимально полезным для потребления.

— Сначала мы подвяливаем сырье, затем начинаем скручивать чайные листья, нарушая их целостность для выделения сока. Затем обеспечиваем процесс ферментации, то есть окисления под воздействием кислорода, и только потом начинаем сушить, — рассказывает Бойков. — В задачу столичных изготовителей входила разработка обогащенной полезными веществами отечественной продукции, и для этого сырье насыщали витаминами группы B и C, а также различными минеральным веществами. После изготовления продукции я занимался исследованием физико-химических, а также органолептических показателей.

Как рассказал Семен Бойков, сырье для травяных чаев собирают в Карелии, на Северном Кавказе и Алтае. Готовый продукт (пока небольшими партиями) отправляется в специализированные магазины Москвы и Московской области.

ТОП — 4

В первую четверку самых вкусных* чаев, представленных на российском рынке, входят следующие марки:

Черный листовой — Twinings

Черный в пакетиках — Althaus

Зеленый листовой — Gutenberg

Зеленый в пакетиках — VKUS

*По версии рейтингового портала «МаркаКачества»

Наследие энтузиастов

Попытки производства отечественного чая уходят корнями в XIX век. Впервые он был высажен в Никитском ботаническом саду в Крыму.

— Это был 1817 или 1818 год. Однако там чай служил живым экспонатом, а не садоводческой культурой, — рассказывает кандидат исторических наук Иван Соколов. — Активное чаеводство позже развернули на Кавказе, на территории современной Абхазии и в районе Сочи, где этим благородным делом занялся российский селекционер Иуда Кошман. До 1917 года чай выращивался и на территории современного Азербайджана. А во времена Советского Союза было создано «Чаеуправление», которое взяло под контроль производство и распределение чая. Стоит отметить, что в дореволюционной России им занималось очень много энтузиастов, их чай брал золотые медали даже на европейских выставках, обгоняя китайский по качеству.

Бытует миф, что после 1917 года масштабный ввоз чая в страну прекратился, потому что его было в избытке на складах. Но это не так.

— Реальность была иной. Даже на складах московских чаеразвесочных организаций он закончился между 1918 и 1919 годами. Это следует из архивных данных, которые мне удалось обнаружить, — говорит Соколов. — Для партийной номенклатуры чай без проблем закупали в небольших количествах.

Если говорить о массовых закупках, то ситуация была иной. К примеру, за Уралом, где еще шла Гражданская война, эту проблему решали сотрудники Всероссийской чрезвычайной комиссии, которые отправили в Китай на закупки одного из сотрудников чаеторговой дореволюционной фирмы «Вогау и Ко». А для европейской части страны чай, кофе, сахар доставляли контрабандой мешочники и выменивали на золотые и серебряные вещи.

Для жителей Центральной Азии и Сибири, где чай продолжал быть важнейшим товаром, отмечает историк, его закупали в Китае. Для массового потребителя ввели в оборот суррогаты. В частности, это были различные чаи, где использовали рубленые и запеченные фрукты в застывшем сахарном сиропе. Такая продукция входила в обязательный ассортимент мелких сельских магазинов даже в 1970-х годах.

— Вместо кофе активно насаждался цикорий. Его семена часто рассылались для энтузиастов разведения. Массовое расширение плантаций пришлось на 1930-е годы, — говорит Иван Соколов. — Советский чай тоже брал золотые медали международных выставок за качество продукции.

Но потом качество упало. По словам историка, с конца 1960-х годов советские чаеводы (тогда отрасль под свой контроль взяли выходцы из Грузинской ССР) начали «гнать план». Чай собирали даже в дождь, что категорически запрещено. Поэтому начали расширять закупки индийского и цейлонского чая, чтобы заменить упавшую в качестве грузинскую продукцию.