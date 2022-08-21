Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кто может заместить ушедшие из России бренды чая

Александр Зосимов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Кто может заместить ушедшие из России бренды чая
Фото: Unsplash

Известные бренды импортного чая ушли с российского рынка. «Вечерняя Москва» выяснила, кто же остался у нашего самовара и какие марки могут занять освободившуюся нишу.

Чайные марки Lipton, Brooke Bond и Saito скоро исчезнут с московских прилавков — фирма-производитель под давлением санкций решила прекратить свой бизнес в России. Торговые сети распродают остатки. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. А уж освободившаяся на рынке ниша — тем более.

Говорить о массовом исходе импортных марок чая не приходится. По словам генерального директора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, на данный момент речь идет о прекращении работы только одной зарубежной компании.

— Отмечу, что в компанию Ekaterra, которая базируется в Соединенном Королевстве, входят всего три марки чая. Доля этих брендов на отечественном рынке составляет примерно 7 процентов. Более того, около 5 процентов приходится на Lipton, который мы чаще, чем Brooke Bond и уж тем более Saito, видим на длинных прилавках отечественных магазинов. Таким образом, уход этой компании окажется заметным только для фанатов перечисленных чайных марок. А для всех остальных — нет, поскольку у британцев не было превалирующего положения на нашем рынке, — поясняет Чантурия. — На самом деле лидерами на отечественном чайном рынке считаются компании, которые имеют российский капитал. Если быть точнее, то 94 процента импортной продукции фасуется на наших фабриках.

Кто может заместить ушедшие из России бренды чая Фото: Unsplash

Речь идет только о переработке привезенного из-за границы сырья. В России почти нет подходящих для чайных посадок климатических зон (тропики и субтропики). Есть плантации в Краснодарском крае и Адыгее, но обеспечить продукцией всю страну они не могут.

—Да, у нас практически стопроцентная зависимость от импортного чая. Однако для нас это не страшно. Ведь сейчас наши основные поставщики — это Индия, Китай, Кения, Шри-Ланка, Индонезия. Эти государства считаются дружественными для нашей страны, поэтому никаких геополитических рисков по поставкам сырья на данный момент нет, — говорит гендиректор «Росчайкофе».

Однако, как отмечает Рамаз Чантурия, пока остаются некоторые проблемы с логистикой. Международные перевозчики начали накладывать ограничения на поставки продукции в России, что привело к изменениям маршрутов и сроков доставки сырья.

— Например, раньше мы получали сырье через европейские порты на контейнеровозах, которые затем прибывали в порты Санкт-Петербурга и Калининграда, — рассказывает эксперт. — Сейчас мы поставляем товар, используя новый маршрут из Юго-Восточной Азии через Дальний Восток железнодорожным транспортом. Более того, сейчас наращивает свою работу транспортный коридор через Иран, у которого есть порты, имеющие непосредственный выход и в Индийский океан, и в Каспийское море, по которому продукцию доставляют в Астрахань. Заметно, что вопрос логистики сейчас решается достаточно активно.

Не остается без внимания и наращивание внутренних источников сырья, которое можно экспортировать в дружественные страны. В частности, сейчас отечественные производители выращивают иван-чай (кипрей узколистный).

— Это, разумеется, не классический чай. Однако в засушенном виде его можно использовать в чайном напитке, то есть в составе других трав, — уточнил Рамаз Чантурия. — Объем экспорта данной продукции составляет примерно 140–150 тысяч тонн. И он постоянно увеличивается. Наши покупатели — страны СНГ, Восточная Европа и Ближний Восток.

А не так давно на рынке появился прессованный травяной чай — разработка студентов Московского государственного университета пищевых производств. В числе авторов новинки — будущий аспирант МГУПП Семен Бойков.

Кто может заместить ушедшие из России бренды чая Семен Бойков, участник студенческой команды Московского государственного университета пищевых производств, которая вывела на столичный рынок новинку — прессованый травяной чай / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

— Мы решили использовать новые технологии изготовления российской чайной продукции для массового потребления в современных условиях. Именно поэтому начали разрабатывать прессованный чай в виде кирпичиков. В отличие от рассыпного, листья нашей продукции не ломаются при транспортировке и дольше остаются свежими. Более того, этот чай легко дозировать и хранить дома, — говорит он.

По словам Бойкова, в составе используются ферментированные травы, которые делают отечественный напиток ароматным и максимально полезным для потребления.

— Сначала мы подвяливаем сырье, затем начинаем скручивать чайные листья, нарушая их целостность для выделения сока. Затем обеспечиваем процесс ферментации, то есть окисления под воздействием кислорода, и только потом начинаем сушить, — рассказывает Бойков. — В задачу столичных изготовителей входила разработка обогащенной полезными веществами отечественной продукции, и для этого сырье насыщали витаминами группы B и C, а также различными минеральным веществами. После изготовления продукции я занимался исследованием физико-химических, а также органолептических показателей.

Как рассказал Семен Бойков, сырье для травяных чаев собирают в Карелии, на Северном Кавказе и Алтае. Готовый продукт (пока небольшими партиями) отправляется в специализированные магазины Москвы и Московской области.

ТОП — 4

В первую четверку самых вкусных* чаев, представленных на российском рынке, входят следующие марки:

  • Черный листовой — Twinings
  • Черный в пакетиках — Althaus
  • Зеленый листовой — Gutenberg
  • Зеленый в пакетиках — VKUS

*По версии рейтингового портала «МаркаКачества»

Наследие энтузиастов

Попытки производства отечественного чая уходят корнями в XIX век. Впервые он был высажен в Никитском ботаническом саду в Крыму.

— Это был 1817 или 1818 год. Однако там чай служил живым экспонатом, а не садоводческой культурой, — рассказывает кандидат исторических наук Иван Соколов. — Активное чаеводство позже развернули на Кавказе, на территории современной Абхазии и в районе Сочи, где этим благородным делом занялся российский селекционер Иуда Кошман. До 1917 года чай выращивался и на территории современного Азербайджана. А во времена Советского Союза было создано «Чаеуправление», которое взяло под контроль производство и распределение чая. Стоит отметить, что в дореволюционной России им занималось очень много энтузиастов, их чай брал золотые медали даже на европейских выставках, обгоняя китайский по качеству.

Бытует миф, что после 1917 года масштабный ввоз чая в страну прекратился, потому что его было в избытке на складах. Но это не так.

— Реальность была иной. Даже на складах московских чаеразвесочных организаций он закончился между 1918 и 1919 годами. Это следует из архивных данных, которые мне удалось обнаружить, — говорит Соколов. — Для партийной номенклатуры чай без проблем закупали в небольших количествах.

Если говорить о массовых закупках, то ситуация была иной. К примеру, за Уралом, где еще шла Гражданская война, эту проблему решали сотрудники Всероссийской чрезвычайной комиссии, которые отправили в Китай на закупки одного из сотрудников чаеторговой дореволюционной фирмы «Вогау и Ко». А для европейской части страны чай, кофе, сахар доставляли контрабандой мешочники и выменивали на золотые и серебряные вещи.

Для жителей Центральной Азии и Сибири, где чай продолжал быть важнейшим товаром, отмечает историк, его закупали в Китае. Для массового потребителя ввели в оборот суррогаты. В частности, это были различные чаи, где использовали рубленые и запеченные фрукты в застывшем сахарном сиропе. Такая продукция входила в обязательный ассортимент мелких сельских магазинов даже в 1970-х годах.

— Вместо кофе активно насаждался цикорий. Его семена часто рассылались для энтузиастов разведения. Массовое расширение плантаций пришлось на 1930-е годы, — говорит Иван Соколов. — Советский чай тоже брал золотые медали международных выставок за качество продукции.

Но потом качество упало. По словам историка, с конца 1960-х годов советские чаеводы (тогда отрасль под свой контроль взяли выходцы из Грузинской ССР) начали «гнать план». Чай собирали даже в дождь, что категорически запрещено. Поэтому начали расширять закупки индийского и цейлонского чая, чтобы заменить упавшую в качестве грузинскую продукцию.

Чай продажа рынок Импорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Чем хорош китайский автопром

Антон Анисимов
Антон Анисимов

Лицемерие превратилось в образ жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Проблем много, а времени мало

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преображение Господне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стало модным жалеть себя

Кай Метов
Кай Метов

Местный рынок удивит деликатесами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Совести не нужны компромиссы

Все мнения
О проекте