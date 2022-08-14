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«Такая же проблема, как и дефицит»: что Россия будет делать с рекордным урожаем зерна

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Такая же проблема, как и дефицит»: что Россия будет делать с рекордным урожаем зерна
Фото: shutterstock

Рекордная урожайность зерновых культур в России позволит повысить уровень животноводства внутри страны и расширить список государств, в которые можно поставлять пшеницу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил доктор экономических наук Леонид Холод.

О том, что урожай зерновых в России в текущем году будет рекордным и составит около 145 миллионов тонн, заявил директор института Дмитрий Рылько. Предполагается, что урожай пшеницы может достичь 95 миллионов тонн. Это на 19 миллионов тонн больше, чем в 2021 году, когда было собрано 76 миллионов тонн.

По словам Холода, для РФ высокая урожайность — такая же проблема, как и дефицит в этом секторе. Однако в обоих случаях выход имеется:

— Конечно, новость о том, что мы ожидаем рекордный урожай, — это всего лишь прогноз, поэтому давайте сначала дождемся реализации сказанного. Другой вопрос: что делать с такими большими объемами? Собственно, то, что делали всегда: экспортировать! Если не будет создано искусственно политических препятствий, то даже в Европе, где имеются свои поставщики, наше зерно по относительно невысокой цене разберут, что называется, с руками и ногами.

Эксперт уточнил, что ситуация, которая на украинском рынке зерновых складывается в этом сезоне как никогда неблагоприятно, — еще одна лазейка для российского поставщика:

— Украинские сельхозпроизводители уже сообщили о падении урожайности на 25 процентов. И Россия в этом случае может компенсировать поставки данных культур в страны, которые покупают сырье у Украины. Вот еще один способ применения рекордного урожая и параллельного расширения в страны экспорта.

Идея создавать запасы зерновых является безумной, поскольку это потребует колоссальных вложений, объяснил экономист. По мнению Холода, предпочтительнее сырье направить на улучшение ситуации со скотоводством:

— Зерно необходимо для корма скота. И при грамотном распределении урожая мы сможем улучшить ситуацию с животноводством, что благоприятно отразится на производстве молочных изделий и мяса.

Собеседник «ВМ» напомнил, что Россия является главным поставщиком зерновых в страны Азии и Африки. Поэтому есть смысл по более низким ценам и далее снабжать эти регионы своей продукцией, где ситуация с голодом обострилась за последние пандемические годы, заключил экономист.

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