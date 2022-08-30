Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Биолог назвал урожайную ягоду этого года

Ирина Игнатенко
Общество
Биолог назвал урожайную ягоду этого года
Фото: Unsplash

Сезон сбора брусники начинается в августе — сентябре, эта ягода является ценным витаминоносителем. В этом году будет большой урожай брусники, сообщил биолог Павел Глазков.

По словам эксперта, брусника встречается в Ленинградской области повсеместно. Чаще всего она растет на вырубках, по краю болот на освещенных местах. При этом собирать ягоду еще рано, придется подождать пару недель.

По словам эксперта, самым популярным блюдом на Руси была моченая брусника. Из нее получается вкусное варенье, ароматные джемы. Брусника славится своими лекарственными свойствами, в ней много витаминов и укрепляющих веществ. В медицине используются также листья.

— Встречается во всех районах: и во Всеволожском, и в Выборгском, Кировском. В этом году большой урожай брусники, поэтому всем должно хватить, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

В августе самое время делать заготовки на зиму из летних ягод. Биолог Михаил Краснов рассказал «Вечерке», как использовать их полезные для здоровья свойства на все 100 процентов.

Ягоды биолог
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте