Биолог назвал урожайную ягоду этого года

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Сезон сбора брусники начинается в августе — сентябре, эта ягода является ценным витаминоносителем. В этом году будет большой урожай брусники, сообщил биолог Павел Глазков.

По словам эксперта, брусника встречается в Ленинградской области повсеместно. Чаще всего она растет на вырубках, по краю болот на освещенных местах. При этом собирать ягоду еще рано, придется подождать пару недель.

По словам эксперта, самым популярным блюдом на Руси была моченая брусника. Из нее получается вкусное варенье, ароматные джемы. Брусника славится своими лекарственными свойствами, в ней много витаминов и укрепляющих веществ. В медицине используются также листья.

— Встречается во всех районах: и во Всеволожском, и в Выборгском, Кировском. В этом году большой урожай брусники, поэтому всем должно хватить, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

В августе самое время делать заготовки на зиму из летних ягод. Биолог Михаил Краснов рассказал «Вечерке», как использовать их полезные для здоровья свойства на все 100 процентов.