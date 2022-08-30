The Hill: Для сохранения Украины Зеленскому необходимо пойти на переговоры с Россией

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Проведение переговоров между Москвой и Киевом позволит остановить боевые действия и сохранить Украину как независимое государство. Такое мнение выразил во вторник, 30 августа, Харлан Ульман для издания The Hill.

— Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях, — написал он.

Автор добавил, что наилучшего исхода для Украины можно добиться, только убедив российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, что поиск урегулирования в их личных интересах. Однако автор подчеркнул, что на диалог, вероятнее всего, согласится только российский президент.

Говоря о влиянии Европы и НАТО, Ульман отметил, что из-за приближающейся зимы их отношения с Россией во многом будут зависеть от поставок энергоносителей. По его словам, при обострении боевых действий поддержка Запада может пошатнуться, передает РИА Новости.

Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что украинские власти должны начать переговоры с Россией и заняться поиском компромиссных решений. Тем не менее он оценил решения Зеленского с начала спецоперации как «правильные».