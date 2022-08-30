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Полицейские изъяли 700 грамм наркотиков у мужчины в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Полицейские изъяли 700 грамм наркотиков у мужчины в Подмосковье
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, городской округ Щёлково, деревня Медвежьи Озёра Карта всех событий

Полицейские изъяли у мужчины 700 грамм наркотиков в подмосковном поселке Медвежьи озера городского округа Щелково. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 30 августа.

По ее словам, мужчину задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. При обыске машины 33-летнего ранее судимого подозреваемого были изъяты пять свертков, четыре пакета и одна стеклянная емкость с порошком. Экспертиза показала, что это — N-метилэфедрон. Общий вес запрещенных веществ превысил 700 грамм.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

— Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавила Татьяна Петрова.

Другого мужчину задержали на востоке столицы по подозрению в сбыте наркотиков, о чем стало известно 30 августа, во вторник. При подозреваемом обнаружили 82 свертка с запрещенными веществами.

Подмосковье Щелково Московская область МВД Наркотики
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