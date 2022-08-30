Центр занятости «Моя работа» поможет в трудоустройстве сотрудников IKEA

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Центр занятости населения «Моя работа» активно взаимодействует с ретейлером IKEA на фоне массового высвобождения ее сотрудников, которым уже подобрал вакансии в других организациях. Об этом во вторник, 30 августа, рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

— У нас есть готовые решения. Мы сотрудничаем с уходящим с российского рынка мебельным ретейлером IKEA. Для трансфера персонала служба занятости проработала стратегии перехода в стабильные организации, готовые уже сейчас принять опытных специалистов этой компании, — рассказала она.

Замглавы департамента отметила, что центр подобрал вакансии под профили всех сотрудников, в том числе сферы общепита и узкопрофильных менеджерских позиций в индустрии сервиса и финансов.

По ее словам, «Моя работа» создала лендинговую страницу, где размещены актуальные вакансии, а также инфобуклеты для каждого сотрудника.

В рамках сотрудничества с центром «Моя работа» свои вакансии работникам ретейлера предлагают государственные и коммерческие компании, добавила Александрова. В их числе крупные представители отрасли, сферы транспорта и логистики, общественного питания, финансов, а также автоиндустрии, отдыха и туризма, здравоохранения и ИТ, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого московская служба занятости назвала три профессиональные сферы, в которых в конце августа 2022 года отмечается самый высокий спрос на сотрудников. Работодатели чаще всего ищут персонал в оптовой и розничной торговле, сервисной индустрии, а также в сфере транспорта и логистики.