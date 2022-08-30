Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Скорая помощь врезалась в бензовоз и загорелось под Ярославлем

Степан Жирнов
Происшествия
Скорая помощь врезалась в бензовоз и загорелось под Ярославлем
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Под Ярославлем столкнулись карета скорой помощи и бензовоз. Об этом стало известно во вторник, 30 августа.

В результате столкновения начался пожар, пламя достигает примерно десяти метров в высоту, валит черный дым.

В результате ДТП и возгорания погибло три человека. На месте работают пожарные расчеты.

Огонь перекинулся на соседние с местом ДТП дома, сообщили РИА Новости.

Другая карета скорой помощи пострадала при ДТП на востоке столицы во вторник, 30 августа. В результате столкновения с двумя легковыми автомобилями машина медиков перевернулась.

МЧС Ярославль ДТП Пожары Скорая помощь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте