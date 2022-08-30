Скорая помощь врезалась в бензовоз и загорелось под Ярославлем

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Под Ярославлем столкнулись карета скорой помощи и бензовоз. Об этом стало известно во вторник, 30 августа.

В результате столкновения начался пожар, пламя достигает примерно десяти метров в высоту, валит черный дым.

В результате ДТП и возгорания погибло три человека. На месте работают пожарные расчеты.

Огонь перекинулся на соседние с местом ДТП дома, сообщили РИА Новости.

Другая карета скорой помощи пострадала при ДТП на востоке столицы во вторник, 30 августа. В результате столкновения с двумя легковыми автомобилями машина медиков перевернулась.