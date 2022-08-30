Депутат прокомментировала предложение увеличить пособие по уходу за ребенком

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая прокомментировала предложение увеличить размер ежемесячного пособия до стопроцентного размера заработной платы родителя, а также продлить срок начисления выплаты до достижения ребенком возраста трех лет.

Она отметила, что в настоящее время много делается для семей с детьми. Все заявленные меры поддержки не только сохраняются, но и расширяются.

Она также рассказала о разработке законопроекта, согласно которому пособие по уходу за ребенком планируется выплачивать в размере 40 процентов от всех официальных зарплат, поскольку очень часто встречается такая ситуация, когда мать ребенка работает, например, на двух работах.

Буцкая также добавила, что в комитет поступают различные предложения об увеличении пособия, все они изучаются и рассматриваются, передает RT.

Денежное пособие по уходу за ребенком нужно увеличить до полной зарплаты родителя, так как отпуск одного из взрослых может сильно ударить по семейному бюджету. С такой инициативой выступила детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец.