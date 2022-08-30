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Суд оштрафовал Twitch на три миллиона рублей за отказ удалить интервью Арестовича

Степан Жирнов
Происшествия
Суд оштрафовал Twitch на три миллиона рублей за отказ удалить интервью Арестовича
Фото: shutterstock

Таганский районный суд столицы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на три миллиона рублей за отказ удалить интервью Арестовича. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда во вторник, 30 августа.

Уточняется, что суд счел недостоверной информацию в интервью, в частности, о спецоперации РФ на Украине. Компанию обвинили в отказе от удаления запрещенного контента и признали виновной по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Это не первый раз, когда американскую компанию штрафуют за различные нарушения на территории России. За такое же нарушение суд оштрафовал Twitch 16 августа на два миллиона рублей. А 28 июня стриминговый сервис приговорили к выплатам на ту же сумму за отказ локализовать данные российских пользователей.

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