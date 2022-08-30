Полиция проводит проверку по факту драки в Новой Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Полиция проводит проверку по факту драки в Коммунарке в Новомосковском административном округе столицы. Об этом стало известно во вторник, 30 августа.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлена драка нескольких мужчин. Некоторые участники потасовки были вооружены палками и активно их применяли. Всего в потасовке, согласно кадрам, участвовало 10 человек.

Полиция проводит проверку, сообщает РИА Новости.

Другая потасовка произошла в центре столицы. Посетители и артисты гей-клуба подрались между собой 26 августа.