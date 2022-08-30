Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полиция проводит проверку по факту драки в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция проводит проверку по факту драки в Новой Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Полиция проводит проверку по факту драки в Коммунарке в Новомосковском административном округе столицы. Об этом стало известно во вторник, 30 августа.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлена драка нескольких мужчин. Некоторые участники потасовки были вооружены палками и активно их применяли. Всего в потасовке, согласно кадрам, участвовало 10 человек.

Полиция проводит проверку, сообщает РИА Новости.

Другая потасовка произошла в центре столицы. Посетители и артисты гей-клуба подрались между собой 26 августа.

Новая Москва Москва МВД Коммунарка Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте