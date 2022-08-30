Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали, как оформить персонализированную карту «Тройка»

Анастасия Колоскова
Город
Москвичам рассказали, как оформить персонализированную карту «Тройка»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Персонализированную карту «Тройка» можно получить на стойках «Живое общение», выбрав ее дизайн и фото. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— По решению Штаба мэра Москвы Сергея Собянина по поддержке экономики города карты «Тройка» выпускаются полностью с российскими чипами. Пассажиры активно пользуются всеми возможностями московской карты, — рассказал руководитель департамента Максим Ликсутов, отметив, что персональные «Тройки» теперь также работают на российском чипе.

В ведомстве уточнили, что персонализированную карту «Тройка» можно оформить в приложении «Метро Москвы» и на сайте интернет-магазина сувенирной продукции shop.mosmrtro.ru. Ее стоимость составляет 200 рублей. Карта изготавливается в течение 15 рабочих дней.

Кроме того, персональную «Тройку» можно получить в подарок при покупке билета «Единый» на 365 дней в приложении «Метро Москвы», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что с начала года пассажиры ЦППК записали на транспортные карты 850 тысяч разовых билетов.

Транспорт Карта «Тройка» Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте