Москвичам рассказали, как оформить персонализированную карту «Тройка»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Персонализированную карту «Тройка» можно получить на стойках «Живое общение», выбрав ее дизайн и фото. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— По решению Штаба мэра Москвы Сергея Собянина по поддержке экономики города карты «Тройка» выпускаются полностью с российскими чипами. Пассажиры активно пользуются всеми возможностями московской карты, — рассказал руководитель департамента Максим Ликсутов, отметив, что персональные «Тройки» теперь также работают на российском чипе.

В ведомстве уточнили, что персонализированную карту «Тройка» можно оформить в приложении «Метро Москвы» и на сайте интернет-магазина сувенирной продукции shop.mosmrtro.ru. Ее стоимость составляет 200 рублей. Карта изготавливается в течение 15 рабочих дней.

Кроме того, персональную «Тройку» можно получить в подарок при покупке билета «Единый» на 365 дней в приложении «Метро Москвы», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что с начала года пассажиры ЦППК записали на транспортные карты 850 тысяч разовых билетов.