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Собянин заявил, что Россия находится в жестком противостоянии с Западом

Георгий Соланович
В мире
Собянин заявил, что Россия находится в жестком противостоянии с Западом
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Запад развязал экономическую и идеологическую войну против России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на августовском педсовете 2022 года во вторник, 30 августа.

— Сегодня, когда Россия находится в жестком экономическом противостоянии, по сути дела, экономическая война против России развязана, огромное военное давление происходит, помимо этого, может, это не так откровенно и открыто, но развязана еще и идеологическая война, — заявил Собянин.

Помимо этого, добавил глава города, Запад развернул масштабную информационную кампанию против РФ.

По словам мэра, от качества образовательной системы зависит, как Россия справится с проблемами и каким будет будущее страны, передает РИА Новости.

24 августа Собянин заявил, что никакого коллапса в столичном регионе по причине санкций не наступит. По словам главы города, задачи перед западными государствами стояли именно такие — разрушить страну и создать «экономический коллапс». Уже тогда Собянин назвал действия Запада «экономической войной».

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